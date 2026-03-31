Maçka Parkı'nda esrarengiz ölüm: Çalıların arasında erkek cesedi bulundu
Sabah 08.30 sıralarında park sakinliğini bozan olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde hayatını kaybeden Yılmaz'ın, emniyet kayıtlarında 17 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, parktaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.