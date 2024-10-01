Kayıp Rojin Kabaiş için umutlu arayış devam ediyor!

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları günlerdir sürüyor. Rojin'in arkadaşları Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin Kabaiş'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. İşte detaylar...