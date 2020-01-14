Kayıp balıkçılardan kötü haber! Birinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Gelen son dakika haberine göre, Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan İ.D'nin cesedi çıkarıldı
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.
Kilyos açıklarındaki çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar gemisi su altı araması yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi su üstü araması yürütüyor.
Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.
Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.
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