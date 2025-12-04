PODCAST CANLI YAYIN
Kayınpederinin bıçakladığı damat göğsündeki bıçakla hastaneye götürüldü

Aksaray'da Mevlüt A. (52), tartıştığı damadı Mahsun Tan'ı (29) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Tan, göğsüne saplanan bıçakla hastaneye götürüldü.

KAYINPEDER DAMADINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Aksaray Paşacık Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında Mahsun Tan, eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaparken kayınpederi Mevlüt A. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Tan, göğsüne saplı haldeki bıçakla ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 santimetrelik bıçağın çıkarıldığı Tan'ın durumunun ağır olduğu açıklandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, Mevlüt A. polis tarafından gözaltına alındı.

