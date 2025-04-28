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Kastamonu’da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
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Kastamonu'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:35:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:36:17

Tosya ilçesi Dilküşa Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet savrularak park halindeki bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dilküşa Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde, aynı istikamette seyir halindeki 37 ADJ 422 plakalı motosiklet ile 37 KF 440 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir araca çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı .

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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