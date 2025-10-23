Kastamonu'nun Tosya ilçesi Oto Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde büyük panik yaşandı. Mustafa Çıkrıçı'ya ait oto tamir dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini ve içeride bulunan bir otomobili tamamen sardı.

Yangın sırasında dükkanın içinde bulunan iş yeri çalışanı Onur Güler (20) ile S.S. (15)'nin üzerlerine alev sıçradı. İki genç, alevlerin sardığı dükkandan koşarak son anda dışarı çıkmayı başardı. Vücutlarında yanıklar oluşan Onur Güler ve S.S., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine hızla ulaşan Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında iş yerinde ve içerideki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, yangın anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin içinden bir anda alevlerin yükselmeye başladığı ve bu sırada içeride bulunan iki kişinin panikle koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Son anda dışarı çıkabilen Onur Güler ve S.S.'nin, dışarıda koşarak üzerlerine ve ellerine sıçrayan alevleri söndürmeye çalıştığı anlar, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.