Haberler Video Kastamonu’da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti |Video

Kastamonu’da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti |Video

23.11.2019 17:08

Kastamonu’da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti. Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E'nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.
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