Kastamonu’da bayramın son gününde feci kaza: 3 ölü 4 ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 17:28

Kastamonu'nun Küre ilçesi Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir trajediye dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametine ilerleyen 52 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı yönden gelen 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından sürücülerden Cemil Keskin ile aynı araçta bulunan Davut Keskin ve Zehra Yıldırım hayatını kaybetti. 78 AT 751 plakalı araçtaki Gülizar Keskin ve Muharrem Yıldırım ile Hyundai marka otomobilin sürücüsü İsmail Savaş ve Neşe Savaş yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, yaşamını yitiren vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı.