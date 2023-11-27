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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 09:32

Kastamonu Gelibolu'da yük gemisi karaya oturdu! 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gübre yüklü gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemideki personel, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamboçya bayraklı 'Vamos' adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtınada halatları koparak sürüklendi. Gemi, İnebolu Limanı Filli Köşk karşısında karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemideki personelden biri halatla denize atlayıp karaya çıktı. Personel, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Diğer personel de gemiye yanaşan itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

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