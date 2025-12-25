Bodrum'da sağanak yağış: Yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı

Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı şiddetini arttırdı. Zaman zaman dolunun da etkili olduğu yağış sırasında dereler taştı, yollar göle döndü. Konacık Atatürk Bulvarı'nda 3 yerde su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Konacık ve Gümbet bölgesinde ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularıyla taşlar ve ağaç dalları yollara sürüklendi. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri sorun yaşanan bölgelere sevk edildi. Ekipler sıkıntılı bölgelerde güvenlik önlemi alırken yapılan çalışmamın ardından kapanan yollar trafiğe açıldı.



Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir evin istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte binanın temeli açığa çıktı. Büyük panik yaşayan binadakiler, yardım çağrısında bulundu. Binada bulunan bir hasta ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin çevresine ekiplerce şerit çekildi. Çökme sırasında park halindeki bir otomobil de hasar aldı. Duvarı çöken bina ile yandaki binada toplam 4 hanede 9 kişinin tahliye edildiği bildirildi.