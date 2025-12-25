Eyüpsultan’da otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada!

SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Yangın, saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç çekiciyle kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.