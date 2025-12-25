Bodrum'da sağanak: Evin istinat duvarı çöktü yollar göle döndü!

BODRUM'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ

Gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle Gümbet ve Konacık başta olmak üzere birçok cadde ve sokak göle döndü. Araçlar ve yayalar ilerlemekte zorlanırken, Turgutreis istikametinde 3 noktada su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediyenin ve vatandaşların çalışmasıyla sular tahliye edildi, trafik normale döndü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökmenin yaşandığı evle birlikte 3 evde yaşayan toplam 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayağı alçılı bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir otomobilde hasar oluştu.

YAĞIŞ ARALIKLARLA SÜRÜYOR

Bölgede sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.