KÜÇÜK AZRA ÖLDÜ MÜ?

Ekazdan kurtarılan Azra. M.D isimli küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Uzun süre ışıksız, aç ve susuz bir yerde kalan ve hasar gördüğü her halinden bellli olan küçük kızın kendinden geçtiği ve bayıldığı görüldü. Hastaneye ulaştıktan sonra küçük kızın içler acısı halini gören doktorlar ise getiren kişilere eleştirilerde bulunmuş.Bunu umursamadan video çeken ve üzerinden prim kasmaya çalışan kişi ise sosyal medyada gündem oldu.Küçük kızın halini görenlerin yüreği dayanmadı.Annesi, kardeşi ve babasının hayatta olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

"Bu halde vücudunu stabil hale getirmeden kucağına alıp "yüklenip" yola çıkarıp ambulansların geçtiği yola götürmesi, taşırken sarsması, çocuğun hareket etmek zorunda bırakılması belki daha fazla zorladı İç kanaması-doku hasarı crush sendromu ve kırık kemikler olası ise kucakta bekletmek yerine belki de enkazın dibinde, sedye yoksa bile uygun sedye pozisyonunda çocuğu bekletmek lazımdı."

"Etkileşim manyaklığının sınır tanımadığını gördüğümüz olay. ulan çocuğun o an ihtiyacı canlı yayın mı.."

"Çocuk enkazdan kurtuldu ama sonrasındaki yanlış müdahaleden zarar görecek belki. ikinci kez izleyemeyecigim videolardan. o çocuğun yüzündeki hale bakamam."

"İzleyemedim kızcağızı görünce içim parçalandı. bu nasıl bi insanlık o çocuğa dokunmaman bile gerek kaç kırığı neyi var bilmiyorsun. dava açılması gerek. elim ayağım titriyor ya bu çocuk bu şoku nasıl atlatır ki"

"Çocuğun yüzü gözü şişmiş, muhtemelen hayatında yaşayacağı en büyük travmayı yaşamış eleman şov peşinde yazık gerçekten. "

"iİzleyemedim kızcağızı görünce içim parçalandı. bu nasıl bi insanlık o çocuğa dokunmaman bile gerek kaç kırığı neyi var bilmiyorsun."

"Çocuğun duruşundan belli canı yok, feri yok, her tarafı kırık, buz gibi havada yüzüne flaş flaş tuta reklam peşindesin. yazık vefat etmis.. "

"Kızın öldüğü doğru ise bu kişinin bulunup yargılanması gerekir. acil müdahaleyi geciktirdiği ve kızın belki kurtulacakken ölümüne neden olduğu için."

"Umarım cezasını çeker. ben hayatımda daha berbat bir şey izlemedim."