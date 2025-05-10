Kartal’da korkunç saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde, dün akşam saat 17.00 sıralarında, bir parkta çocuğuyla vakit geçiren Begüm Coşkun, top oynayan çocuklara uyarıda bulunmasının ardından bir erkek şahısla tartışmaya girdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, Coşkun'a tekme ve yumruklarla saldırdı.
Şahsı durdurmaya çalışan diğer kadınlar da saldırıya maruz kaldı.
Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadınların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Begüm Coşkun ve saldırıya uğrayan diğer kadınlar, şahıstan şikayetçi oldu.