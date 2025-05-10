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Kartal’da korkunç saldırı! O anlar kamerada
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Kartal’da korkunç saldırı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10.05.2025 17:39:11

Çavuşoğlu Mahallesi’nde bir parkta çocuğuyla vakit geçiren kadın, bir erkek şahısla yaşadığı tartışmanın ardından tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Şahsı durdurmaya çalışan diğer kadınlar da şiddete maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde, dün akşam saat 17.00 sıralarında, bir parkta çocuğuyla vakit geçiren Begüm Coşkun, top oynayan çocuklara uyarıda bulunmasının ardından bir erkek şahısla tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, Coşkun'a tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şahsı durdurmaya çalışan diğer kadınlar da saldırıya maruz kaldı.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadınların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Begüm Coşkun ve saldırıya uğrayan diğer kadınlar, şahıstan şikayetçi oldu.

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