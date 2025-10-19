PODCAST CANLI YAYIN
Kars'ın en şaşırtan misafiri: Kurt merkezde gezintiye çıktı

Kars'ın en şaşırtan misafiri: Kurt merkezde gezintiye çıktı

Kars'ta, yaban hayatının şehirle iç içe geçtiği anlara bir yenisi daha eklendi. Kent sakinleri, merkez caddelerinde dolaşan bir kurt manzarasıyla geceye başladı. Olay, hem şaşırttı hem de Kars'ın doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars Yenişehir Mahallesi'nde gece geç saatlerde sokaklarda dolaşan kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aracıyla evine gitmekte olan bir vatandaş, çöp konteynerinin yanındaki kurdu fark etti. Yiyecek arayan kurdu cep telefonuyla kaydeden vatandaş, bir süre kurdu takip etti. Daha sonra ise aracıyla kurda yaklaştı. Bir süre çöpten yiyecek arayan kurt daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle