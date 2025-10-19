Kars'ın en şaşırtan misafiri: Kurt merkezde gezintiye çıktı
Kars'ta, yaban hayatının şehirle iç içe geçtiği anlara bir yenisi daha eklendi. Kent sakinleri, merkez caddelerinde dolaşan bir kurt manzarasıyla geceye başladı. Olay, hem şaşırttı hem de Kars'ın doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kars Yenişehir Mahallesi'nde gece geç saatlerde sokaklarda dolaşan kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aracıyla evine gitmekte olan bir vatandaş, çöp konteynerinin yanındaki kurdu fark etti. Yiyecek arayan kurdu cep telefonuyla kaydeden vatandaş, bir süre kurdu takip etti. Daha sonra ise aracıyla kurda yaklaştı. Bir süre çöpten yiyecek arayan kurt daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.