Şanlıurfa'da acı olay! Yolun karşısına geçmek isterken 2 aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki aracın karıştığı feci kazada hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Siverek-Şanlıurfa karayolu hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis lojmanlarında kalorifer ateşleyicisi olarak görev yapan Mehmet Kamalı (50), Siverek Devlet Hastanesi istikametine gitmek üzere yaya geçidi ve üst geçit bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Abduvabi E. (55) idaresindeki 41 U 2062 plakalı otomobil, Kamalı'ya sağ ayna kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karayoluna düşen Mehmet Kamalı'ya aynı yönde arkadan gelen İhsan Ç. (39) yönetimindeki 44 ADE 917 plakalı otomobil çarptı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 50 yaşındaki Mehmet Kamalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis lojmanlarında çalıştığı öğrenilen Kamalı'nın vefatı mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğarken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

