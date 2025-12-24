Yer: Çanakkale! Boşanma aşamasındaki çift silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, henüz kimliği netleşmeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.