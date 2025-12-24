PODCAST
Sivas’ta öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 09:57
Sivas’ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
