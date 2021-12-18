Haberler Yaşam Videoları 3 aylık kız bebeğini döverek öldürmüştü! Elif Ada Topçu'yu katleden Mustafa Gaffar cezaevinde ölü bulundu! Koğuşta ranzaya asılı...

3 aylık kız bebeğini döverek öldürmüştü! Elif Ada Topçu'yu katleden Mustafa Gaffar cezaevinde ölü bulundu! Koğuşta ranzaya asılı...

3 aylık kız bebeğini döverek öldürmüştü! Elif Ada Topçu'yu katleden Mustafa Gaffar cezaevinde ölü bulundu! Koğuşta ranzaya asılı...
18.12.2021 15:59

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Son dakika haberleri... Antalya'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Mustafa Gaffar, 3 aylık bebeği Elif Ada Topcu'yu döverek öldürmüştü. Antalya E Tipi Cezaevinde tutuklu olan Mustafa Gaffar kaldığı koğuşta ranzaya asılı halde bulundu. Mustafa Gaffar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşte kan donduran olay ve sonrasında yaşananların ayrıntıları...

Yaşam Videoları

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde 16 Kasım tarihinde 3 aylık bebeğini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar.(24) tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevinde ranzaya çarşafla asılı olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Gaffar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANMIŞTI
Yaşana korkunç olayın ardından Mustafa Gaffar çıkarıldığı adli makamlar tarafından Antalya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Bu sabah koğuşuna giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar çarşafla ranzaya asılı olarak buldu.

Görevliler tarafından yapılan incelemede Mustafa Gaffar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

NE OLMUŞTU?
Mustafa Gaffar Serik İlçesi Orta Mahallesi 1071 sokakta yaşayan Beyza Nur Erol'un, 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü ortaya çıkmıştı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda kaldırılmıştı. Ardından Elif bebeğe otopsi yapılmıştı.

Bu sırada anne Ayşe Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa Gaffar'ın, kızını darbedip öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Anne Ayşe Topçu'nun kızının cansız bedenin alınışı sırasında feryatları yürekleri dağlamıştı.

SON DAKİKA