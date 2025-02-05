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Kargo görünümlü minibüsle kaçakçılık kamerada!
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Kargo görünümlü minibüsle kaçakçılık kamerada!

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 16:32

Özel bir kargo firmasının logosunu kullanarak minibüsü kargo aracı gibi gösteren 2 şüpheli, Sakarya'nın Hendek ilçesinde tütün ve elektronik sigara kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İşte operasyona dair görüntüler.

Özel bir kargo firmasının logolarını kullanarak kargo aracı görünümündeki minibüsle tütün ve elektronik sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kargo firmasına ait logoları kullanarak kargo aracı görünümündeki minibüsle kaçak sigara ve tütün sevk etmek isteyen Ü.Y. (57) ve O.Y. (28) isimli şüpheliler, Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 350 bin 800 adet dolu makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket kaçak sigara, 64 adet elektronik sigara ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, O.Y. tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin 12 Kasım 2024 tarihinde Adana'dan Hendek ilçesine getirilen tırda 8 milyon 500 bin boş makaron ve 5 ton tütün ele geçirilmesi olayında yakalanıp tutuklanan O.F.Y. ile bağlantılı oldukları ve farklı yöntemlerle kaçakçılık arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

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