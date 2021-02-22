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Karganın, 'Allahü ekber' demesi, duyanları şaşırttı

Karganın, 'Allahü ekber' demesi, duyanları şaşırttı
22.02.2021 16:42
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Sesi duyunca camdan atladılar

İzmit’te bir ağaç dalında ‘Allahu ekber’ diyen karga, görenleri şaşırttı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Sibel Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga, bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı.


"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Sibel Ferik, "Dün market alışverişinden dönerken 'Allahu ekber' denilince kafamı kaldırdım. Bir grup da ellerinde telefonlarla çekim yapıyordu. Ben de hemen telefonla çekmeye başladım. Sesler artınca herhalde ürktü ve gözden kayboldu. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Böyle bir duruma da şahit olmaktan mutluluk duydum. Mahallemizde iki cami var ve büyük ihtimalle de ezan seslerini duyunca öğrendi." dedi.

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