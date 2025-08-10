Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ferizli'den ailesiyle denize gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılarak boğuldu. İhsaniye Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, genç çocuk denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının sonunda Sevinç su yüzeyinde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, UMKE ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Efe Erdem Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.