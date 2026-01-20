Karaman'da dehşet anları! Fatma Yılmaz kurtarılamadı

Karaman'da dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Mercedes, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi.

Kaza Anı Kamerada: Fatma Yılmaz Aracın Altında Kaldı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dehşet verici anlar kaydedildi. Çarpışma sırasında 57 DR 372 plakalı otomobilin kapısının açılmasıyla sürücü İ.Y. ve eşi Fatma Yılmaz (32) araçtan dışarı fırladı. Talihsiz kadının savrularak aracın altında kaldığı görüldü.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Fatma Yılmaz'a ambulans içerisinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Hafif yaralanan eşi İ.Y.'nin tedavisi sürerken, diğer sürücü Ş.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını Kaybeden: Fatma Yılmaz (32)

Gözaltı: Ş.Ö. (18)

Olay Yeri: Alacasuluk Mahallesi, Karaman

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.