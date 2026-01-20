PODCAST CANLI YAYIN
Karaman'da dehşet anları! Fatma Yılmaz kurtarılamadı

Karaman'da dehşet anları! Fatma Yılmaz kurtarılamadı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı feci kazada, araçtan fırlayarak otomobilin altında kalan Fatma Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, sürücü Ş.Ö. gözaltına alındı. İşte o korkunç kazanın tüm detayları...

Karaman'da dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Mercedes, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi.

Kaza Anı Kamerada: Fatma Yılmaz Aracın Altında Kaldı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dehşet verici anlar kaydedildi. Çarpışma sırasında 57 DR 372 plakalı otomobilin kapısının açılmasıyla sürücü İ.Y. ve eşi Fatma Yılmaz (32) araçtan dışarı fırladı. Talihsiz kadının savrularak aracın altında kaldığı görüldü.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Fatma Yılmaz'a ambulans içerisinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Hafif yaralanan eşi İ.Y.'nin tedavisi sürerken, diğer sürücü Ş.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Hayatını Kaybeden: Fatma Yılmaz (32)

  • Gözaltı: Ş.Ö. (18)

  • Olay Yeri: Alacasuluk Mahallesi, Karaman

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!
Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!
Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı!
Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı!
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle