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Karabük’te çamur yağdı oto yıkamacılar hareketlendi

Karabük’te çamur yağdı oto yıkamacılar hareketlendi
01.04.2022 12:59

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Karabük’te gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinin toz ve çamur olduğunu fark etti. Araçlarını kirli bir şekilde bırakmak istemeyen vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. Kentte 25 yıldır oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Özen, meteorolojinin uyarılarının ardından çöl tozlarının geldiğini belirtti. Özen, toz dolayısıyla araçların kirlenmesi dolayısıyla oto yıkamacılarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, toz taşınımının kimseye zarar vermeden, hasta etmeden geçmesini diledi.

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