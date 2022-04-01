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Antalya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü kadının üzerine düştü

Antalya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü kadının üzerine düştü
01.04.2022 12:45

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile inen yamaç paraşütçüsü, bir kadının üzerine düştü. Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpma anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedilirken, sahildeki bazı kişiler ise paraşütçüye tepki gösterdi.

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