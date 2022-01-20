Kar yağışını görüntülemek isterken kaldırımda satış yapan simitçinin öldüğü anları kaydetti

Olay geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana gelmişti. 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D.(39) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, karın etkisiyle meydana gelen gizli buzlanmada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırımda seyyar tezgahta simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol’a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı. Cemil Varol, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.