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Kar yağışı altındaki D-100 karayolu böyle görüntülendi

Kar yağışı altındaki D-100 karayolu böyle görüntülendi
18.03.2022 08:45 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:46

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamamalarının ardından İstanbul Anadolu yakasında kar yağısı sabahın erken saatlerinde etkisini gösteriyor. İş yerlerine gitmek için evden çıkan İstanbullu vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar şehri beyaz örtü ile örttü. Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar yağışı uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar, sabahın erken saatlerinde de Anadolu Yakasında etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullu vatandaşlar ani bastıran kar ile zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar ile yollar bir anda kapandı. İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan sürücü ve yayalar beyaz örtü ile kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı. Evlerin çatıları beyaza bürünürken Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

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