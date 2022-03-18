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Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı 2 ilçe'de eğitime engel oldu

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı 2 ilçe'de eğitime engel oldu
18.03.2022 09:00 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:00

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için okullar tatil edildi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araç kullanımı da zorlaştı. Çerkezköy ve Kapaklı’da yaşanan yağış nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18 Mart Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

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