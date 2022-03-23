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Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
23.03.2022 16:03

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Karabük’te düştüğü kanyonda 2 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karabük’ün Yüzüncü Yıl Mahallesinde Karabük ile Safranbolu arasında yer alan kanyona düşen bir köpek 2 gün boyunca mahsur kaldı. Kanyon bölgesinden sürekli havlama sesi duyan vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanyonda düşerek mahsur kaldığını belirlediği köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Halatlar yardımı ile kanyona inen itfaiye müdürü Koray Korkut branda sepete sardığı köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Köpeğin kendisini kurtarmaya gelen itfaiye müdürüne sarılıp yüzünü yalayarak teşekkür etmesi kameralara yansırken, özgürlüğüne kavuşan köpek daha sonra gözden kayboldu.

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