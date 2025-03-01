PODCAST CANLI YAYIN
Kamyonetle otomobil çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Kamyonetle otomobil çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 17:38

Bolu-Abant yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı. Kaza, Bolu-Abant yolu Ömerler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 14 EV 125 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 81 ADK 870 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan baba ve oğlu İ.Ö. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken bölgede trafik kısa süreli aksadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Hatay'da işçi sevisi ile tır çarpıştı: 6 ölü 8 yaralı
01.03.2025Cumartesi
4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber! Dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı
01.03.2025Cumartesi
İzmir'de tünelde dans edip araçları durdurmaya çalışan kadın serbest bırakıldı
01.03.2025Cumartesi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
01.03.2025Cumartesi
Başkent'te fabrika yangını böyle görüntülendi
01.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi 01:18
Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
28.02.2025Cuma
Ukrayna Büyükelçisinin çaresizliği kameraya yansıdı! 00:08
Ukrayna Büyükelçisinin çaresizliği kameraya yansıdı!
28.02.2025Cuma
Zelenskiy Beyaz Saray’ı terk etti! 02:07
Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti!
28.02.2025Cuma
Kağıthane’de fore kazık makinesini çeken halat koptu! İşte o anlar... 01:25
Kağıthane’de fore kazık makinesini çeken halat koptu
01.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN