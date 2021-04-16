RAMAZAN İMSAKİYE
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Kamyondan sunta yığını yola düştü! 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Kamyondan sunta yığını yola düştü! 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
16.04.2021 21:55
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Ankara'da, kamyonun kasa kapağının kendiliğinden açılmasıyla yola sunta yığını düştü. 2 kişinin sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sunta yüklü kamyon, bir deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola kaydı.

SON ANDA KURTULDULAR

Bu sırada yolda bulunan 2 kişi, üzerilerine doğru kayan sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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