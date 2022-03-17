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Kaldırımda cep telefonuna bakarken canından oluyordu

Kaldırımda cep telefonuna bakarken canından oluyordu
17.03.2022 09:59 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Sarıyer’de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Telefonuna bakarken, karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Tam o yoldan gelen otomobil Fatma Biçer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kızın, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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