Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 25 yaşındaki Onur Toy ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 25 yaşındaki Onur Toy hayatını kaybetti. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onur Toy ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Onur Toy, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

