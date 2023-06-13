Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pizza dükkanı küle döndü sadaka kutusundaki paralar zarar görmedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pizza dükkanında yangın çıktı. Yangında dükkan ve bir motosiklet kullanılmaz hale gelirken, sadaka kutusundaki paraların yanmaması ise gözlerden kaçmadı. Yangın, Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan pizza dükkanında meydana geldi. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın esnasında içeride bulunan, sipariş götürmek için kullanıldığı öğrenilen motosiklet ise kullanılmaz hale geldi Öte yandan dükkanın içindeki malzemeler küle dönerken, sadaka kutusunun içindeki paraların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı.