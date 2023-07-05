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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sürücü köpeğe çarpmamak için istinat duvarından uçtu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sürücü köpeğe çarpmamak için istinat duvarından uçtu
05.07.2023 10:35 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:36

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, köpeğe çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 02 FS 275 plakalı otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kağıt gibi ezilen otomobildeki sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

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