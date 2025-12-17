PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa'da park halindeki TIR yandı: O anlar kamerada!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, park halindeki bir TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI

Mezra Mahallesi'nde Yeni Cami önünde park halinde bulunan TIR'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER PATLAMAYLA BÜYÜDÜ

Alevleri fark eden çevredekiler, TIR'ın yakınındaki araçları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamayla birlikte büyüyen ve çekici kısmını saran yangına müdahale etti.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

