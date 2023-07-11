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Kağıthane’de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler

Kağıthane’de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler
11.07.2023 19:56

OTOMATİK OYNAT

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Kağıthane’de kağıt toplayıcılığı yapan zihinsel engelli adam, sokak ortasında tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte "Deli Hikmet" lakabıyla bilinen ve mahalleli tarafından ilgilenilen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan (52), sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı.

"BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER"

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şahıslar Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aydoğan'ın yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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