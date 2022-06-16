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Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı
16.06.2022 12:32

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İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü PKK lehine bölücü slogan atan 10 şüphelinin 9’u düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresleri tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adreste sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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