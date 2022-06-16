Yaz sezonuna girişle birlikte kuzey sahillerinde cankurtaranların “hayat” nöbeti başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görevlendirilen 61 personel, 46 keşif kulesi oluşturarak art arda kurtarma tatbikatları yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp cankurtaran faaliyetlerine başladı. Cankurtaran Grup Amirliği, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle “hayat” nöbetine başladı. 3 ilçede kilometrelerce uzanan kuzey sahillerinde toplamda 46 cankurtaran keşif kulesi kuruldu. 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranlar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hayat nöbeti tutacak.