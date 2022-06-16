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Yedi kişiyi rehin alan Afganistan uyruklu 5 saldırgan gözaltına alındı

Yedi kişiyi rehin alan Afganistan uyruklu 5 saldırgan gözaltına alındı
16.06.2022 12:31

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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir evde fidye için rehin alınan yabancı uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Rehine olayında yabancı uyruklu 5 saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre silahlı kişiler, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi fidye amaçlı bir evde rehin aldı. Ardından Pakistan uyruklu bir kişi, dün karakola giderek yakını ile birlikte 7 kişinin silahlı kişilerce 7 gündür Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir evde rehin tutulduğu bilgisini aktardı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis sevk edildi. Sabah saat 09.00 sıralarında gönderilen polis ekipleri, ilk olarak binanın çevresini kuşatarak operasyon kararı aldı.

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