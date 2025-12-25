Dehşet anları: Kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuldu

Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, çevrede alışveriş yapan vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şüpheli, silahını çekerek hedef aldığı kişiyi cadde boyunca kovaladı. Silah sesleri arasında kaçan kişi, son anda bir işletmeye girerek kurşunlardan kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.