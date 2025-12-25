Dehşet anları: Kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuldu
Bursa'da husumetlisini cadde ortasında silahla kovalayan şahıs, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan son anda bir dükkâna atlayarak kurtulan kişinin yaşadığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
SİLAHLI KOVALAMACA CADDEYİ KANA BULAYACAKTI
Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
İŞ YERİNE SIĞINARAK KURTULDU
Şüpheli, silahını çekerek hedef aldığı kişiyi cadde boyunca kovaladı. Silah sesleri arasında kaçan kişi, son anda bir işletmeye girerek kurşunlardan kurtuldu.
VATANDAŞLAR FACİAYI KIL PAYI ATLATTI
Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, çevrede alışveriş yapan vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.