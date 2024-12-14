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Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu!
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Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu!

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 23:07

Bursa Adliyesi'ndeki duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Milletimizin başı sağ olsun. Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz... Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." açıklamalarında bulundu.

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