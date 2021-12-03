İznik’te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, 22.45 sıralarında İznik-Elbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Şen idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar Bağdatlı idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.