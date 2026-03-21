İzmit’te sokak ortasında meydan dayağı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iki şüpheli ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yere düşen kişi, iki şüpheli tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan kişi yerde bir süre kıpırdamadan yattı. Şüpheliler ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.