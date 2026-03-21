Hatay’da çocuk kavgası katliama döndü: 1’i kadın 3 ölü 22 yaralı!

Çocuk Kavgasında Kan Aktı: 3 Ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan komşu çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerin devreye girmesiyle korkunç bir boyuta ulaştı. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine toplanan taraflar arasındaki gerginlik; taş, sopa ve silahların kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 1'i kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Mahalle Savaş Alanına Döndü: 22 Yaralı

Silah seslerinin yükseldiği mahallede büyük panik ve korku yaşanırken, olayda toplam 22 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından morga götürüldü.

Jandarmadan Geniş Güvenlik Önlemi

Kavgayı güçlükle sonlandıran jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yeni bir çatışma riskine karşı hem mahallede hem de yaralıların sevk edildiği hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.