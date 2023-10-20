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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 13:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 13:28

İzmir'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda senet ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi.

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