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İzmir'de sokak ortasında çelik kasa bulundu!

İzmir'de sokak ortasında çelik kasa bulundu!
26.03.2021 08:59
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen çelik kasa bulundu. Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


İddiaya göre, Bornova ilçesinde taksiye binen 2 kişi, Bayraklı ilçesi 7301 Sokak'ta bagaja yükledikleri çelik kasayı da alarak taksiden indi.

Taksi şoförü durumdan şüphelenerek olayı polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, Yamanlar Mahallesi 7344 Sokak'ta siyah çöp poşetine sarılı halde suntaların arasına konulmuş çelik kasa buldu.

Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çelik kasa olay yerinin incelenmesinin ardından muhafaza altına alındı.

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