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İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip kameraya kaydettiler

İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip kameraya kaydettiler
24.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 24.02.2023 08:59

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İzmir’in Bergama ilçesinde bir grup öğrenci, ‘kız meselesi’ yüzünden darp ettikleri 2 öğrenciyi cep telefonu kamerasına aldılar. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 öğrenci, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz salı günü ilçede bulunan bir meslek lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ‘kız meselesi’ yüzünden husumet bulunan ve daha önce de sosyal medya üzerinden tartışan 2 öğrenci grubu bir araya geldi. Bir grup öğrenci karşılarına aldıkları iki öğrenciyle bir süre konuşurken, aniden öğrencilerden ikisi, duvar üzerinde oturan “yapma abi” diyen akranlarına tekme, yumruk ve tokatla saldırdı. Korku dolu o anlar ise orada bulunan bir öğrenci tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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