Enkaz altından çıkan kız ile annenin 18 gün sonra kavuşmasında duygusal anlar yaşandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, enkazdan beşinci gününde kurtarılan küçük İrem, Isparta’da tedavi gören annesiyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depreme Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki apartmanda yakalanan 27 yaşındaki Halime Bağrıaçık, enkazdan ilk günde kurtarıldı. Genç kadın, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sol kolunu kaybeden Bağrıaçık, 7 yaşındaki kızı İrem Bağrıaçık'ın Hatay’da kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Annenin çağrısını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yanıtsız bırakmadı. Enkazın beşinci gününde kurtarılan ve Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınarak bir bacağını kaybeden 7 yaşındaki kızı İrem ile annesini Isparta’da kavuşturdu. Kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı.