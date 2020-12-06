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İzmir'de komşu kavgasında kan aktı! 1 ölü

İzmir'de komşu kavgasında kan aktı! 1 ölü
06.12.2020 08:09
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İzmir Bornova'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu arasında çıkan kavgada kan aktı. Olayın ardından komşusunu silahla vuran Bekir Ş. isimli şahıs bir eve saklanmaya çalışırken yakalandı.


İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi 6106/23 Sokak'taki evde, aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile Bekir Ş. (59), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bekir Ş, Kamil Tokmak'a silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgede besicilik yaptığı öğrenilen Kamil Tokmak'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve bir eve saklanmaya çalışan Bekir Ş'yi gözaltına aldı.

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